Ragazza morta per meningite, l’appello dell’Asp di Reggio: «No allarmismo» Le prescrizioni diffuse dalla commissione straordinarie per chi ha avuto «contatti diretti» con la giovane vittima

REGGIO CALABRIA «La Commissione Straordinaria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in relazione al caso letale di sepsi meningococcica che ha colpito lo scorso 5 gennaio una giovane donna di Reggio Calabria ricoverata presso il Gom (Grande ospedale metropolitano) cittadino, comunica alla cittadinanza che l’Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Asp di Reggio Calabria si è attivato, nell’immediato, sottoponendo a tutte le idonee e necessarie misure di profilassi prioritariamente tutti coloro che per qualsiasi motivo abbiano avuto contatti stretti con la ragazza». È quanto si legge in una nota diffusa dalla stessa Commissione straordinaria per informare a seguito della morte per meningite di una ragazza.

La nota precisa quali siano i «contatti stretti», cioè «conviventi (componenti nucleo familiare o persone che dormono/abbiano dormito nella stessa abitazione o che abbiano condiviso locali quali cucina e stanze di soggiorno); compagni e insegnanti della stessa classe scolastica che siano stati nello stesso ambiente nei sette giorni precedenti l’esordio dei sintomi; altri contatti stretti: partner, compagni di camera in una qualsiasi collettività, passeggeri seduti vicino alla persona infetta durante un viaggio in pullman/autobus o un volo aereo di almeno 8 ore; soggtii esposti a contatto con secrezioni naso-faringee, della persona infetta, attraverso: bacio, respirazione bocca-bocca etc». La Commissione invita chiunque si riconoscesse in una di queste categorie a mettersi immediatamente in contatto con l’Ufficio di Medicina Preventiva presso il Centro vaccinale di Reggio Calabria, tel. 0965/347353.

I contatti indiretti (cioè con persone venute a contatto con quelÌa infetta) non sono a rischio e quindi al momento non richiedono l’adozione di specifiche misure di profilassi. L’appello a tutta la cittadinanza è quello di evitare «ogni ingiustificato allarmismo, considerato che il contagio di questa patologia si realizza solo attraverso un contatto stretto e prolungato con la persona colpita dall’infezione».