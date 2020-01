Intesa a Reggio su regolamento albo Ctu e periti È stato siglato da presidente del Tribunale reggino, Arena, dal procuratore capo Bombardieri e dai rappresentati degli Ordini professionali: «Armonizza i criteri di ammissione e di permanenza»

REGGIO CALABRIA Il Tribunale e la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, rappresentati rispettivamente da Maria Grazia Arena e da Giovanni Bombardieri, hanno siglato un protocollo d’intesa con i rappresentanti degli Ordini professionali provinciali sul “regolamento per la iscrizione e la permanenza nell’Albo CTU e dei periti”. Per la parte professionale hanno sottoscritto il protocollo i rappresentanti degli avvocati, degli agronomi e forestali, architetti, pianificatori, urbanisti, paesaggisti e conservatori, consulenti del lavoro, chimici e fisici, commercialisti ed esperti contabili, geometri e geometri laureati, ingegneri, medici chirurghi e odontoiatri. «Il protocollo – è scritto in una nota congiunta di Maria Grazia Arena e Giovanni Bombardieri – mira a realizzare la piena armonizzazione dei criteri di ammissione e delle procedure di formazione dell’Albo dei periti e consulenti, e soprattutto una sempre più marcata trasparenza nel conferimento degli incarichi professionali, nei processi civili e penali, mediante la scelta di periti e consulenti dotati dei requisiti fondamentali ed indefettibili della speciale competenza tecnica e della specchiata moralità. La scelta dei periti e consulenti avverrà esercitando un controllo rigoroso all’atto della iscrizione all’Albo, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, ed assicurando l’equa distribuzione e rotazione degli incarichi, ciascuno dei professionisti non potrà essere designato nella misura superiore al 10% degli incarichi complessivi, mediante uno speciale registro informatico».

«Il Protocollo – conclude la nota – compendia e consolida le buoni prassi svolte dal Comitato per la vigilanza sull’attività dei periti e dei consulenti, composto dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica e dai Rappresentanti degli Ordini Professionali, cui compete la valutazione periodica delle condizioni di permanenza di ciascun iscritto nell’Albo. Il protocollo sottoscritto mira a fornire al Giudice le migliori competenze specialistiche, selezionate con criteri trasparenti e controllabili, con il fine di assicurare risposte efficienti alla domanda di giustizia della collettività e credibilità al lavoro delle Istituzioni giudiziarie».