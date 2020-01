Salvini: «A Riace per una Calabria nuova» Il segretario della Lega nella due giorni per la campagna elettorale si recherà nella località jonica: «Promessa mantenuta»

Condividi su









RIACE Nella due giorni programmata da Matteo Salvini, in visita in Calabria per la campagna elettorale, il segretario della Lega farà tappa anche a Riace, venerdì prossimo alle 12 in Piazza dei Bronzi.

«Avevo promesso – ha dichiarato Salvini in proposito – che sarei andato a Riace quando ci sarebbe stato un altro sindaco, e così sarà. Questa visita è un messaggio per tutta la Calabria: noi, a differenza di altri, manteniamo la parola. Noi lavoriamo per una Calabria che punti sui giovani e sui lavoratori calabresi, non su migliaia di immigrati da sfruttare».