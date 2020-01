In auto con esemplari fauna protetta, denunciato L’uomo è stato fermato a Molochio, in una busta nascondeva diversi volatili selvatici

REGGIO CALABRIA Nella serata di ieri, nell’ambito dei controlli, i carabinieri della Stazione Parco di Oppido Mamertina, coordinati dal Reparto Parco Nazionale Aspromonte di Reggio Calabria, hanno denunciato un 69enne originario di Molochio con precedenti. L’uomo, è stato fermato in località Vitreto a Molochio e, nel corso della perquisizione alla sua auto, è stato trovato in possesso di 7 esemplari di fringuelli (Fringilla coelebs) e 2 esemplari di pispole (Anthus pratensis) privi di vita, nascosti all’interno di una busta in plastica sotto il sedile. Gli esemplari di fauna selvatica protetta sono stati sequestrati.