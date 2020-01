Scontro auto-moto, un morto nel Reggino L’incidente mortale è avvenuto lungo la 106 Jonica. Sul posto sono intervenute le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine. A perdere la vita un ragazzo si soli 15 anni

Condividi su









REGGIO CALABRIA Incidente mortale oggi pomeriggio lungo la strada statale 106 “Jonica” all’altezza del km 82,300, a Casignana (Reggio Calabria), coinvolti un motociclo e un’autovettura. A perdere la vita, per cause ancora in corso di accertamento, un ragazzo di soli 15 anni. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.