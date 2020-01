Armi, munizioni e droga in un tubo sequestrate nel reggino Trovate dai carabinieri a Ciminà. C’erano anche una radio ricetrasmittente e dell’esplosivo

CIMINÀ Armi, munizioni e mezzo chilo di canapa indiana, nascoste all’interno di un tubo, sono state scoperte e sequestrate dai carabinieri dietro un muretto a secco in località Vena a Ciminà.

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio alla ricerca di armi. materiale esplodente e droga, hanno individuato l’involucro contenente oltre alla sostanza stupefacente anche una doppietta a canne mozze clandestina, una carabina, una canna di fucile, circa 300 munizioni di vario calibro, una radio ricetrasmittente, un chilo di inneschi per cartucce e 30 chili di palle e pallini per cartucce.

Il materiale posto sotto sequestro è stato repertato e sarà inviato al Reparto investigazioni scientifiche dell’Arma per gli accertamenti del caso.