Addio a Kobe Bryant, “reggino” d’adozione La stella del basket è deceduta per un incidente in elicottero. L’infanzia in riva allo Stretto e quella stagione con la maglia della Viola

REGGIO CALABRIA Kobe Bryant, stella della Nba è morta in un incidente di elicottero in California. Bryant, secondo Tmz, era a bordo di un elicottero privato insieme ad altre quattro persone, tutte decedute.

Si era ritirato quattro anni fa dopo aver giocato per 20 anni con la maglia dei Los Angeles Lakers. Nato a Filadelfia nel 1978, Bryant sin da piccolo ha giocato a basket seguendo le orme del papà Joe che ha disputato diverse stagioni in Italia, vestendo – tra le altre – anche la maglia della Viola Reggio Calabria. Nella stagione 86-87, il piccolo Kobe, ha vissuto a Reggio insieme alla sua famiglia prima di trasferirsi a Pistoia.