Gratta e vinci, a Reggio vince 50mila euro Un anonimi giocatore ha ottenuto il premio con un biglietto da 5 euro. La giocata alla rivendita di via Miggiano

Condividi su









REGGIO CALABRIA Nella rivendita di tabacchi n.61 di Giuseppe Leone, in via Miggiano a Reggio Calabria, sono stati vinti 50.000 euro con un biglietto gratta e vinci Area Gold da 5 euro. Il giorno successivo all’ora di apertura il titolare ha trovato sotto la serranda la fotocopia del biglietto fortunato, evidentemente lasciata dal giocatore in segno di ringraziamento, poi dopo qualche giorno ha ricevuto sul terminale la comunicazione che conferma la vittoria. «Non so chi sia il vincitore – ha dichiarato al Corriere della Calabria il titolare – ma sono contento per questa importante vincita. Uomo o donna che sia mi piace pensare che ne avesse bisogno». (f.p.)