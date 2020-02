Lutto cittadino a Reggio per i funerali del ferroviere Giuseppe Cicciù Il sindaco Falcomatà: «La morte del macchinista reggino ha scosso l’intera cittadinanza»

REGGIO CALABRIA Lutto cittadino domani, a Reggio Calabria, in occasione dei funerali del ferroviere Giuseppe Ciucciù, originario della città dello Stretto, morto nell’incidente ferroviario di Lodi. I funerali saranno celebrati a Cologno Monzese, dove la famiglia Ciucciù vive da diversi anni, ma il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha proclamato il lutto cittadino e un minuto di silenzio in tutti gli uffici pubblici.

«La morte del macchinista reggino, uomo di grande esperienza che aveva alle spalle una lunga carriera di macchinista alle Ferrovie dello Stato e che si era sempre impegnato, anche a livello sindacale, per la tutela delle condizioni di lavoro e della sicurezza sul lavoro – si legge nella delibera comunale – ha scosso l’intera cittadinanza provocando un diffuso senso di sgomento e dolore».