Giro di fatture false per 7 milioni, confiscati beni anche in Calabria Disposto il sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie, anche a Gioia Tauro, per un valore di 1 milione e 700mila euro

COMO La guardia di finanza di Olgiate Comasco (Como) ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per un valore di 1 milione e 700mila euro per frode fiscale, emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Como, su richiesta della locale procura della Repubblica.

Il sequestro è stato eseguito in esito ad un’attività di polizia economico-finanziaria condotta dalle Fiamme gialle nei confronti di un’azienda di Rovello Porro, operante nel settore dei trasporti, al termine della quale è emerso che l’impresa, tra il 2016 ed il 2017, ha utilizzato fatture relative ad operazioni inesistenti per un importo complessivo pari ad oltre 7 milioni di euro, emesse da società “vicine” al medesimo soggetto economico.

Complessivamente, sono stati sottoposti a vincolo cautelare beni tra cui un fabbricato industriale di pregio, sito in Rovello Porro (CO), una polizza vita, l’intero valore delle quote societarie, conti correnti, 3 autoveicoli, 2 immobili ed 1 terreno siti in Gioia Tauro (RC).