“Da Vivo”, annullata la tappa reggina Gli organizzatori hanno comunicato l’azzeramento dello spettacolo di Angelo Duro per sopraggiunti impegni promozionali. L’evento si sarebbe dovuto svolgere al Cilea il 28 febbraio

REGGIO CALABRIA «Per sopraggiunti impegni promozionali la data prevista per il 28 febbraio al Teatro Cilea di Reggio Calabria è stata annullata». Lo comunica una nota di Friends&Partners, l’agenzia promozionale che ha organizzato l’evento. «Per coloro che hanno acquistato i biglietti presso un punto vendita – è detto nella nota – il rimborso dei biglietti potrà essere eventualmente richiesto rivolgendosi agli stessi punti vendita dove i biglietti sono stati acquistati, entro e non oltre il 5 marzo 2020. Per coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ritiro nel luogo dell’evento‘, il rimborso dei biglietti potrà essere eventualmente richiesto indirizzando una comunicazione via email all’indirizzo: ecomm.customerservice@ticketone.it, entro e non oltre il 5 marzo 2020».

«Per coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità spedizione tramite corriere espresso – conclude – il rimborso dei biglietti potrà essere eventualmente richiesto indirizzando una comunicazione di richiesta con allegati i biglietti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 5 marzo 2020 (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (c.a. divisione commercio elettronico)».