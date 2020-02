Anche il premier rilancia l’emergenza sanità. «Calabria caso nazionale» Conte a Gioia Tauro: «È uno dei temi più drammatici di questa tera. I commissariamenti non risolvono il problema, siamo al lavoro per stabilizzare subito 4mila precari»

GIOIA TAURO «La sanità è uno dei temi più drammatici di questa terra. Il problema della sanità in Calabria forse a livello nazionale è quello più grave. Anche di recente ho dovuto nominare commissari in Aziende sanitarie. I Lea si attestano a 132, la sufficienza è 160, drammaticamente al di sotto dea linea di sufficienza. Cosa stiamo facendo? A parte i commissariamenti, che di per sé non risolvono il problema, stiamo cercando di derogare alla norma Madia perché si possano stabilizzare da subito 4.000 precari. C’è stata l’abolizione del super ticket. Poi Speranza ha siglato con le Regioni il Patto per la salute ed ha ottenuto di contrastare la mobilità regionale. E poi dovremo destinare una quota cospicua del fondo del Servizio sanitario nazionale alle aziende. É evidente che stiamo creando le premesse per risolvere i problemi, ma ci vorrà del tempo». Così il premier Giuseppe Conte a Gioia Tauro nel corso dell’incontro per lanciare il Piano per il Sud.