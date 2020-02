Auto in fiamme sull’autostrada, intervengono i vigili del fuoco Incendio distrugge una vettura all’altezza di Villa San Giovanni. Illeso il conducente

I vigili del fuoco sono intervenuti questa sera sulla A2, in direzione Sud, nel comune di Villa San Giovanni, a causa di un incendio che ha completamente distrutto un’autovettura in transito. L’incendio, sviluppatosi probabilmente a causa di un guasto al motore, ha avvolto e distrutto l’autovettura in pochi minuti. Illeso il conducente.