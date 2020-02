Droga e armi, arrestato un 50enne di Rosarno Durante il controllo delle fiamme gialle, gli agenti hanno individuato anche degli animali (tre merli e un falco-gheppio) detenuti illegalmente

REGIONE CALABRIA Un uomo è stato arrestato dai finanziari della Compagnia di Reggio Calabria che hanno individuato e sottoposto a sequestro circa 2.000 grammi di marijuana, 1.200 grammi di hashish, 4 pistole semiautomatiche e oltre 140 proiettili. L’arrestato e’ un cinquantasettenne di Rosarno (RC), alcune pattuglie delle Fiamme Gialle, durante lo svolgimento di attività di appostamento e osservazione, hanno individuato un uomo sospettato di detenzione abusiva di armi e di illecite produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Da qui la perquisizione delle pertinenze di un esercizio commerciale gestito dal figlio dell’uomo successivamente tratto in arresto, adibito alla produzione e alla commercializzazione di canapa industriale, e dell’abitazione rientrante nella disponibilità del sospettato, individuate a seguito di apposite attività di osservazione, Le perquisizioni hanno permesso di individuare e di sottoporre conseguentemente a sequestro un ingente quantitativo di materiale illecito, rinvenuto sotto un consistente cumulo di sabbia insistente su uno dei terreni adiacenti alla sede del menzionato esercizio commerciale. Dopo aver scavato in varie aree del terreno, gli inquirenti hanno trovato la droga, le armi e le munizioni. Al termine delle operazioni, l’uomo e’ stato tratto in arresto in flagranza di reato e condotto nel carcere di Reggio Calabria “Arghilla’”. Il gip ha convalidato il provvedimento. Durante le operazioni di perquisizione è emerso che l’indagato detenva illegalmente tre merli e un falco-gheppio, esemplari di fauna appartenenti a specie protette, rinchiusi in gabbie inidonee e privi dell’anello metallico inamovibile attestante la lecita provenienza degli animali. I volatili, sottoposti a sequestro, sono stati affidati, per le cure necessarie e per l’eventuale successiva liberazione o riabilitazione, a personale specializzato