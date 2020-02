EYPHEMOS | Bombardieri: «Quadro politico sconfortante. È il mercato dei voti per l’elezione a ogni costo» Il procuratore capo della Dda di Reggio Calabria commenta l’operazione che ha portato all’arresto di Creazzo e alla richiesta dei domiciliari per Siclari. «La richiesta di consenso è indipendente da aspirazioni ideologiche» Condividi su







REGGIO CALABRIA «Un panorama delinquenziale inquinato che ci sconforta per rapporti di ‘ndranghetisti e politici a loro vicini che non si fanno scrupolo nella ricerca del consenso elettorale». Così il procuratore capo di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, ha commentato nel corso della conferenza stampa in Questura le risultanze dell’operazione Eyphemos, che oggi ha portato all’arresto di 65 persone tra cui il sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte, neo consigliere regionale, Domenico Creazzo (ai domiciliari), e la richiesta di autorizzazione a procedere (sempre arresti domiciliari) per il senatore di Forza Italia, Marco Siclari, entrambi accusati di scambio elettorale politico mafioso. Per il magistrato, l’indagine «offre uno spaccato della politica locale che non ci fa onore». Bombardieri si riferisce alle tante intercettazioni registrate dagli inquirenti che avrebbero svelato «un mercanteggiare dei voti e una richiesta di consenso elettorale indipendente da aspirazioni ideologiche e politiche». Ciò che viene ricercata è «l’elezione a ogni costo», davanti alla quale non si disdegnano, anzi si auspicano, contatti con organizzazioni criminali.

Il procuratore, il quale ha sottolineato che l’indagine «non riguarda sigle politiche o partiti, ma singole persone», ha rivelato un particolare delle intercettazioni a carico dei fratelli Creazzo, oltre al consigliere regionale è stato arrestato anche il fratello Antonino: «Due giorni prima delle elezioni regionali del 2020 gli stessi Creazzo affermano che hanno avuto l’appoggio di tutti i ceppi degli Alvaro, e che hanno fatto l’ira di Dio».

«COMUNE IN MANO ALLA ‘NDRANGHETA» «Il Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte era in mano alla ‘ndrangheta e gestito in dispregio delle più elementari norme amministrative». Anche questo è emerso dalle indagini secondo Bombardieri.

«L’ordinanza del gip Tommasina Cotroneo, che intendo ringraziare per il lavoro puntiglioso e analitico che ha svolto – ha aggiunto Bombardieri – chiarisce quanto la ‘ndrangheta sia ben articolata sul territorio e come soffochi, con la complicità degli apparati politico-burocratici, la vita degli enti locali e dei cittadini. Dall’inchiesta emerge un quadro di gravissimo inquinamento delle attività del Comune, del sistema degli appalti pubblici, delle continue richieste estorsive da parte di uno degli arrestati, Domenico Laurendi, ai danni delle imprese che vincevano le gare d’appalto. Tutti si rivolgono a Laurendi, anello di congiunzione con gli Alvaro di Sinopoli, per la sua ben nota caratura criminale».

Bombardieri, inoltre, facendo riferimento ad Antonino Creazzo, arrestato nell’operazione insieme al fratello, il consigliere regionale Domenico, ha parlato della sua iscrizione ad una loggia massonica regolare del Grande Oriente d’Italia a Reggio Calabria. Antonino Creazzo, ha riferito il Procuratore, «non si preoccupa di rivolgersi a Domenico Alvaro perché intervenga in difesa di un suo amico imprenditore che era sotto usura. E così Alvaro si attiva immediatamente con l’usuraio, che interrompe le sue minacce e, addirittura, si reca da Creazzo per scusarsi, tanto forte è il peso criminale della cosca Alvaro». (fp)