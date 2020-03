Coronavirus, l’Università Mediterranea si ferma La decisione è stata adottata dal rettore Zimbone. Bloccate tutte le attività didattiche dell’ateneo: «Assicurare la massima condizione di protezione dell’intera comunità universitaria»

REGGIO CALABRIA Il rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha disposto «la sospensione immediata di tutte le attività d’Ateneo, al fine di assicurare in via precauzionale e d’urgenza la massima condizione di protezione dell’intera comunità universitaria».

Santo Marcello Zimbone avrebbe assunto la decisione di firmare il decreto a seguito del contagio da Codiv-19 di un docente della facoltà di Agraria (qui la notizia).

Due giorni fa il rettore aveva emanato anche un altro provvedimento di sospensione delle lezioni e degli esami di profitto dal 4 all’8 marzo 2020, per consentire una disinfezione dei locali destinati alla didattica, mentre si assicuravano le sedute di laurea dal 4 al 19 marzo «sia pur in presenza dei soli laureandi e nel rispetto nelle condizioni di pubblicità garantite dai collegamenti telematici dall’esterno della Cittadella Universitaria, così da evitare gli assembramenti derivanti dalla presenza di parenti ed ospiti».

Il decreto firmato dal rettore giovedì pomeriggio, non riporta una data precisa entro la quale circoscrivere la chiusura dell’ateneo reggino.