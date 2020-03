Coronavirus, «buone» le condizioni del paziente positivo a Reggio La direzione aziendale del Grande Ospedale Metropolitano spiega che il «decorso del ricovero presso il reparto di Malattie Infettive in isolamento respiratorio è regolare e, in assenza di cambiamenti rilevanti, è prevista a breve la dimissione»

Condividi su









REGGIO CALABRIA Giungono aggiornamenti dal Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria sul paziente risultato positivo ieri al SARS-CoV-2.

«La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria – riporta il bollettino – comunica che le condizioni cliniche del paziente risultato ieri positivo al SARS-CoV-2 sono buone. Il decorso del ricovero presso il reparto di Malattie Infettive in isolamento respiratorio è regolare e, in assenza di cambiamenti rilevanti, è prevista a breve la dimissione con prosecuzione domiciliare del periodo di quarantena».

Allo stato, l’ospedale non ha registrato nuovi casi di positività al virus. «Per informazioni – fanno, infine, sapere dal Gom – sono attivi il numero Verde 1500 del Ministero della Salute e il numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria».