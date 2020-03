Maltrattamenti e stalking, 7 arresti dei carabinieri nel Reggino da gennaio REGGIO CALABRIA Sono state 24, nei primi mesi del 2020, le denunce e 7 gli arresti, in flagranza o su ordinanza di custodia cautelare, eseguiti dai carabinieri del comando provinciale…

REGGIO CALABRIA Sono state 24, nei primi mesi del 2020, le denunce e 7 gli arresti, in flagranza o su ordinanza di custodia cautelare, eseguiti dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria per maltrattamenti in famiglia, stalking o violenza. Diverse le misure cautelari scaturite a fine indagini e i provvedimenti di allontanamento da casa o del divieto di avvicinamento alla vittima, emessi dalla magistratura. I dati sono stati diffusi dal comando provincale dell’Arma. «L’impegno dell’Arma a tutela delle fasce deboli (donne, anziani, bambini, diversamente abili) – spiega una nota – passa attraverso una rete che, grazie alla capillare distribuzione sul territorio delle Stazioni Carabinieri e alla presenza di una “task force” specializzata di carabinieri operante a livello provinciale, costituita da personale addestrato e professionalmente qualificato per la trattazione di casi di “violenza di genere”, permette di essere sempre pronti a recepire i segnali di disagio delle vittime, facendo accrescere la fiducia nelle Istituzioni e il convincimento a denunciare».

L’azione degli uomini dell’Arma, nella provincia di Reggio Calabria, si fa rilevare, «nei diversi casi di violenza di genere trattati, è risultata decisiva, nell’agire tempestivamente, nell’adottare precise modalità operative e specifiche misure di contrasto di tale fenomenologia delittuosa che, sotto il costante coordinamento dell’Autorità Giudiziaria, hanno in ogni occasione, consentito di prevenire il degenerare della situazione e tutelare, le vittime vulnerabili».