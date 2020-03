Coronavirus, le video favole di Francesca conquistano i social L’idea di una party planner reggina conquista i bambini nei giorni della “quarantena”. Sorrisi e storie per trovare un po’ di normalità Condividi su







di Fabio Benincasa

REGGIO CALABRIA «Vi leggo una favola». Francesca Laurendi, giornalista, party planner e Balloon artist è abituata a far sorridere i più piccoli. Il suo negozio a Reggio Calabria è un micromondo colorato, pieno zeppo di palloncini e addobbi per compleanni e matrimoni. L’emergenza Coronavirus e le disposizioni contenute nel Dpcm hanno ridotto e di molto la sua attività, come del resto quella della stragrande maggioranza degli imprenditori e commercianti calabresi. Francesca conosce bene il suo lavoro, la mission è da sempre quella di rendere felici i clienti. Che a lei affidano l’organizzazione degli eventi più importanti: il compleanno, il battesimo, il matrimonio, una festa a sorpresa, momenti indimenticabili da conservare gelosamente nell’album dei ricordi.

Le feste però sono momentaneamente sospese, è necessario evitare assembramenti, ed è opportuno anzi obbligatorio rimanere casa salvo casi eccezionali. Ed allora la domanda sorge spontanea, come può un’ambasciatrice del sorriso portare a termine il suo lavoro quotidiano? Francesca ha trovato la soluzione, non si è arresa ed ha pensato bene di raccontare – da casa, grazie ad una semplice webcam – delle favole, strappando un sorriso a genitori e bimbi. Un antidoto contro quello che simpaticamente definisce “sclero”, provocato dagli obblighi per contenere l’emergenza Covid-19. E così un classico delle favole per bambini, il “Brutto anatroccolo”, viene raccontato – in un video – con un libro in mano e con delle simpatiche pigotte a farle compagnia. Il post, pubblicato sul suo profilo facebook, ha fatto il giro del web, diventando immediatamente virale e raccogliendo i consensi di quanti – in un momento cosi difficile – sentono il necessario bisogno di un pizzico di normalità.