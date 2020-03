Coronavirus, positivo al test il commissario di Fdi a Reggio Edmondo Cirielli è il secondo parlamentare contagiato. Secondo fonti di Montecitorio mancava dalla Camera da diversi giorni

REGGIO CALABRIA L’emergenza legata al coronavirus non si ferma. Un secondo parlamentare è risultato positivo al test: è il Questore della Camera dei deputati Edmondo Cirielli, parlamentare di Fratelli d’Italia. Cirielli è il commissario di Fdi a Reggio Calabria. Il parlamentare risultato positivo non era alla Camera ieri e mancava già da diversi giorni. Lo precisano all’Adnkronos fonti di Montecitorio. Non ha partecipato all’unica votazione tenutasi ieri nell’Aula della Camera, quella sullo scostamento di bilancio. Il questore di Montecitorio, secondo il resoconto della seduta di ieri, era in missione. Da quanto si apprende, a fine febbraio ha partecipato ad una riunione del collegio dei questori, alla quale sono presenti i vertici dell’amministrazione della Camera.