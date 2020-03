Coronavirus, il governo “chiude” lo Stretto di Messina. «Per la Calabria è un pericolo» I dubbi del senatore Ernesto Magorno sul provvedimento del ministro dei Trasporti. «No a regioni di seria A e di serie B» Condividi su







ROMA «A seguito della richiesta pervenuta ieri sera da parte della Regione Sicilia, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato nella notte il decreto che prevede la sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia» per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Lo annuncia il Mit in una nota, spiegando che è invece regolare il trasporto merci. Le persone possono viaggiare via mare sullo Stretto solo «per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità».

Il decreto, spiega il ministero in una nota, specifica che le persone possono viaggiare su navi adibite al trasporto merci esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze, previa autorizzazione del presidente della Regione.

MAGORNO: RISCHIOSO PER LA CALABRIA Per il senatore di Italia Viva Ernesto Magorno «la sospensione dei collegamenti per la Sicilia firmata dalla Ministra De Micheli sancisce, di fatto, che i collegamenti ordinari si fermano in Calabria. È il momento di reagire perché questa misura rischia di rivelarsi pericolosa per la nostra regione che, come sottolineato a più riprese, è quella maggiormente esposta a una eventuale ondata di casi di Coronavirus. È una situazione che non ci auguriamo, ma è necessario adottare ogni iniziativa per proteggere il nostro territorio. Per questo è necessario uniformità anche per regolare gli accessi ai territori. Non c sono regioni di serie A e di serie B».