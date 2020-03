Coronavirus, c’è un “caso Montebello Jonico”. Un’ordinanza mette il paese in quarantena La Regione considera la situazione nel centro del Reggino «di particolare gravità». Sono 6 i casi registrati e 17 le persone in isolamento domiciliare. «C’è il rischio di un focolaio»

CATANZARO Sei cittadini contagiati dal Coronavirus, tra i quali il sindaco. Il primo decesso registrato in Calabria. E 17 persone rientrate dalle zone rosse e attualmente in isolamento domiciliare, dato «suscettibile di aumento alla luce delle indagini epidemiologiche in corso e dei possibili contatti diretti dei soggetti contagiato». Nell’emergenza Covid-19, c’è un caso Montebello Jonico, centro del Reggino che richiede cure speciali, vista la concentrazione di potenziali casi a rischio.

Per questo la presidente della giunta regionale Jole Santelli ha emanato un’ordinanza ad hoc, “chiudendo” di fatto la cittadina. Nell’atto, Santelli spiega che «la situazione che vede coinvolti i cittadini del Comune di Montebello Jonico risulta di particolare gravità, tenuto conto del numero del rischio di ulteriore e progressivo incremento, in considerazione delle modalità con cui si è sviluppato il primo contagio – avvenuto in circostanze che potrebbero aver coinvolto un elevato numero di persone – e degli ulteriori contagi, che rischiano di determinare un grave ampliamento dei focolai di infezione».

Inevitabile, per la presidente, applicare misure più stringenti, dal 17 al 31 marzo prossimo. Eccole: «a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti;

b) divieto di accesso nel territorio comunale;

c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di

pubblica utilità».

Ovviamente «è fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale» ed è «consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».

L’ordinanza è stata trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto Di Reggio Calabria, all’Asp di Reggio Calabria, al sindaco di Montebello Jonico.