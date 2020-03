Cadavere trovato in campagna a Gioiosa Jonica, indagano i carabinieri Il corpo di un 61enne incensurato è stato trovato in un terreno in cui l’uomo accudiva degli animali. In corso accertamenti per stabilire le cause della morte

Condividi su









GIOIOSA JONICA Il corpo senza vita di un uomo di 61 anni, Pasquale Schirripa, incensurato, è stato rinvenuto stamani a Gioiosa Jonica. Il cadavere era nei pressi di un terreno, in contrada Curro Superiore, in cui l’uomo accudiva degli animali. Al momento non è chiaro quale sia il motivo del decesso, se sia riconducibile o meno a cause naturali. I carabinieri non hanno fornito altri dettagli: sono in corso accertamenti da parte di sanitari e degli inquirenti sulle cause della morte.