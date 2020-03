Coronavirus, il bollettino del Gom: Sei persone positive a Reggio. Secondo paziente guarito La direzione del Grande ospedale metropolitano comunica i dati. Casi complessivi 52 di cui 20 ricoverati e 4 in terapia intensiva

Condividi su









REGGIO CALABRIA Sei persone sono risultate positive al test del Coronavirus a Reggio. È quanto riporta il quotidiano bollettino della direzione aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria che così aggiorna il dato fornito dalla Regione. In particolare nel report si comunica che «in data odierna sono stati sottoposti allo screening per CoViD-19 111 nuovi soggetti con sospetto di infezione. Di questi, 6 sono risultati positivi al test».

«In totale, dunque, ad oggi – conclude il bollettino – sono stati sottoposti a controllo 958 pazienti. I casi positivi confermati salgono a 52. I pazienti ricoverati in ospedale sono attualmente 20, di cui 4 in Terapia Intensiva. Inoltre, oggi c’è stata una seconda dimissione di un paziente guarito.