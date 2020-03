Coronavirus, vietata la sosta e il transito a piedi nell’area portuale di Reggio Il provvedimento emesso dalla Capitaneria di porto si è reso necessario «per evitare assembramenti di persone al fine di limitare le situazioni di possibile contagio»

Condividi su









REGGIO CALABRIA La Capitaneria di porto di Reggio Calabria ha emesso un’ordinanza secondo la quale non sarà più possibile «fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19», sostare o transitare a piedi, nell’area portuale.

«È vietato l’ingresso, il transito e la sosta nel porto di Reggio Calabria. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato, è punito, a seconda dell’infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del codice della navigazione», recita il provvedimento.

La Guardia Costiera ha ritenuto necessario dover provvedere ad specifiche misure di prevenzione «per evitare assembramenti di persone al fine di limitare le situazioni di possibile contagio».