Covid-19, sale a due la conta dei morti a Reggio Deceduto nella notte il paziente ricoverato in terapia intensiva al Gom. Si tratta di un 70enne con patologie pregresse. Si tratta del quinto morto in Calabria

REGGIO CALABRIA È salito a due il numero dei morti a Reggio Calabria per coronavirus Sars-Cov2. Un paziente ricoverato in terapia intensiva al Grande ospedale metropolitano, un 70enne con patologie pregresse, nella notte non ce l’ha fatta a sconfiggere il Covid-19. Il bollettino giornaliero del Gom, diffuso nella tarda serata di ieri, stamattina va quindi aggiornato: 24 i pazienti ricoverati, di cui 19 in malattie infettive, 1 in pneumologia, 4 in terapia intensiva. Con il decesso di Reggio sale così a cinque il numero dei pazienti deceduti per Covid-19. (f.p.)