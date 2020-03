Covid-19, c’è un nuovo decesso a Reggio. In Calabria sono 6 i morti Un paziente di 86 anni è morto all’Ospedale reggino. È il secondo in giornata al Gom. Si sommano ai quattro avvenuti nel Cosentino

REGGIO CALABRIA Si aggrava la conta dei morti da Coronavirus del martedì “nero” della Calabria. È deceduto in serata al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria un uomo di 86 anni. Con lui il numero dei morti registrati in riva allo Stretto sale a due. Mentre il totale dei decessi avvenuti nella giornata in Calabria è di sei. A due di Reggio, infatti, si aggiungono i quattro pazienti morti nel cosentino. Un dato che aggrava quanto riportato nel bollettino regionale dei casi da contagio da Coronavirus in Calabria.