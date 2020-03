Covid-19, due nuove morti. Aumentano i decessi a Reggio Le ultime vittime sono ultraottantenni risultati positivi ai tamponi. Erano ricoverati in Pneumologia al Grande ospedale metropolitano

Condividi su









REGGIO CALABRIA Un uomo e una donna, entrambi ultraottantenni, sono morti oggi al Grande ospedale metropolitano. Si allunga così a 7 il conto dei deceduti nella provincia di Reggio Calabria a causa del covid-19. I due pazienti, che erano ricoverati nel reparto di Pneumologia, sono deceduti questa mattina. Attualmente la guerra al coronavirus a Reggio Calabria fa registrare: 25 pazienti in reparto; 6 in rianimazione; 95 in isolamento domiciliare, 7 guariti e 7 deceduti.