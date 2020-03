Covid-19: un altro morto a Reggio Calabria, è l’ottavo La vittima è un 80enne, era ricoverato nel reparto di Rianimazione del Grande ospedale metropolitano

REGGIO CALABRIA Un uomo di 80 anni con plurime comorbilità è l’ottava vittima del Covid-19 a Reggio Calabria. La vittima è morta al Grande ospedale metropolitano, dove era ricoverata nel reparto di Rianimazione. Questa la situazione odierna, secondo il bollettino regionale, dell’emergenza coronavirus a Reggio Calabria: 28 pazienti in reparto; 6 in rianimazione; 106 in isolamento domiciliare; 7 guariti; 8 deceduti.