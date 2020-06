Rifiuti a Sambatello, cittadini pronti alla protesta

di Fabio Papalia

REGGIO CALABRIA “Falcomatà, Sambatello non è la discarica della città”. Rifiuti pressati in cilindri e sistemati all’interno di una struttura già esistente nell’impianto di trattamento di Sambatello.

Gli abitanti di Sambatello a giudicare dagli striscioni esposti non devono avere gradito la soluzione individuata dal Comune per frenare l’emergenza rifiuti. Questa sera il comitato Sambatello ha allestito un gazebo davanti all’impianto dove da domani, questa è l’intenzione, sarà attivo un presidio permanente. Almeno fin quando il sindaco non farà un passo indietro rispetto all’ordinanza straordinaria che era stata annunciata solo pochi giorni fa dal vicesindaco Armando Neri e dal consigliere comunale Rocco Albanese. Un nervo scoperto, questo dei rifiuti, visto che proprio oggi sia il vice sindaco che il consigliere Albanese hanno ricevuto un avviso di garanzia nell’ambito dell’inchiesta Helios insieme all’assessore Giovanni Muraca, al consigliere Filippo Quartuccio e al capogruppo Pd Antonino Castorina, tutti a vario titolo indagati per reati legati a presunte richieste di assunzioni in Avr (che gestisce la raccolta differenziata per il Comune di Reggio) e non – è bene ricordarlo – per reati di ‘ndrangheta che invece sono contestati a due dipendenti di Avr.