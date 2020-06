Abusi su una bimba di 7 anni a Reggio, in manette l’orco

REGGIO CALABRIA Abusi su una bambina di appena sette anni. È la pesante accusa che ha portato gli uomini della squadra Mobile di Reggio ad ammanettare un 62enne di Reggio Calabria.

L’indagine, condotta dalla sezione “Reati contro la persona, in danno di minori e sessuali” della Squadra Mobile della città Metropolitana, ha ricostruito nel dettaglio questa terribile storia di violenza consumata all’interno delle mura domestiche. Il 62enne era stato già condannato per reati sessuali ai danni di altri minori.

L’INDAGINE In particolare le indagine, coordinate dal procuratore capo Giovanni Bombardieri e dal sostituto Marika Mastrapasqua, sono partite a seguito della segnalazione dell’abuso. I riscontri alla denuncia sono emerse nel corso dell’attività della Squadra Mobile che ha dapprima pedinato l’ indagato ed effettuato ricognizioni frequentati dal 62enne e poi messo in atto tecniche più sofisticate per comprendere le abitudini dell’uomo.

Fondamentale alla ricostruzione della grave vicenda delittuosa è stata anche l’audizione protetta della minore.

Il racconto della piccola vittima veniva riscontrato anche dalle ulteriori attività investigative disposte dai magistrati titolari dell’inchiesta.

Gli elementi acquisiti dagli inquirenti hanno permesso una ricostruzione inequivoca della vicenda e che ha portato il Gip del Tribunale di Reggio Calabria a disporre – su richiesta della Procura della Repubblica – la misura cautelare della custodia cautelare in carcere a carico dell’uomo.

Il 62enne, rintracciato nelala sua abitazione, dopo le formalità di rito in Questura veniva condotto nella Casa Circondariale di Arghillà a disposizione della competente autorità giudiziaria.