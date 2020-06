Minorenne fa perdere le sue tracce a Reggio: ritrovata dalla Polizia

REGGIO CALABRIA Il quotidiano impegno degli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha condotto l’ulteriore azione di aiuto e tutela nei confronti di due minori.

La prima, una ragazza, lo scorso 26 maggio si era arbitrariamente allontanata, per l’ennesima volta, dall’abitazione familiare, lasciando i genitori nella disperazione più assoluta. Sempre in quella data, il personale di Polizia è riuscito a intercettare la minore nei pressi di una piazza del centro cittadino. Immediatamente, su disposizione del procuratore facente funzioni presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, Angelo Gaglioti, la giovane è stata accompagnata presso un’idonea e temporanea struttura, in attesa del provvedimento definitivo di collocamento, che è stato adottato dal Tribunale per i minorenni, in sede civile di volontaria giurisdizione, su impulso della Procura minorile. Tuttavia, il 13 giugno la minore è riuscita a fuggire dalla struttura, facendo perdere le proprie tracce. Sono state pertanto avviate immediatamente incessanti ed approfondite ricerche, sempre coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, urgenti in quanto era già stato nel frattempo predisposto il complesso dispositivo di coordinamento amministrativo finalizzato al collocamento in struttura specializzata extra-regionale della minore e ciò che implicava un vincolo stringente per il successo delle operazioni. Si è riusciti finalmente ad individuare l’esatto luogo dove la ragazza si trovava. Domenica 14 giugno, in tarda serata, equipaggi del Nucleo Volanti si sono recati nel quartiere “Modena”, dove hanno individuato un’autovettura, all’interno della quale hanno scorto la ragazza. Sempre su disposizione della locale Procura per i minorenni, è stato assicurato il trasferimento definitivo della giovane presso diversa idonea struttura, ubicata in altra Regione, dando, così, puntuale esecuzione al provvedimento civile del Tribunale per i minorenni, volto alla protezione del pieno benessere e dell’equilibrato sviluppo psicologico ed educativo della minorenne. Sono tuttora in corso le ricerche finalizzate all’individuazione di soggetti che possano aver agevolato o coperto il temporaneo allontanamento della minorenne fino al momento del rintraccio.

Inoltre, nella giornata del 15 giugno, in collaborazione con il personale dei Servizi Sociali del Comune di Reggio Calabria, personale della Polizia di Stato ha provveduto a dare esecuzione a un ulteriore provvedimento del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, accompagnando l’altra giovane presso un’idonea comunità, situata in una Regione diversa.