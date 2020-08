Gigi Miseferi in prima serata su Rai Uno con “La mossa del cavallo” REGGIO CALABRIA Il consiglio per la prima serata di lunedì sera arriva direttamente, sui social, dall’attore calabrese Gigi Miseferi. «Amiche e Amici Facebookisti – scrive –, domani lunedì 17 agosto… Stampa articolo

REGGIO CALABRIA Il consiglio per la prima serata di lunedì sera arriva direttamente, sui social, dall’attore calabrese Gigi Miseferi. «Amiche e Amici Facebookisti – scrive –, domani lunedì 17 agosto su Rai 1 in prima serata, andrà in onda (in replica) “La mossa del Cavallo – C’era una volta Vigata”, tratto dal Libro di Andrea Camilleri. La prima Fiction dedicata ad un Romanzo Storico del grande Autore Siciliano». Si tratta di un film in Costume, prodotto dalla Palomar, ambientato nella Sicilia del 1877 e diretto magistralmente da Gianluca Maria Tavarelli. Miseferi, nel film, interpreta il Questore. «Per chi non lo avesse visto ed ha in programma di cenare o trascorrere il dopocena davanti alla Tv, lo consiglio!», conclude il post dell’attore.