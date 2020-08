Gioia Tauro, positivo al Covid un operaio del porto Si tratta di uno dei tre operai che era entrato in contatto con un altro lavoratore già risultato positivo Stampa articolo

GIOIA TAURO Uno dei tre operai venuto in contato con il lavoratore del porto di Gioia Tauro risultato positivo al Coronavirus è risultato infetto ed è posto in regime di isolamento. La conferma è arrivata dal secondo tampone eseguito sul lavoratore nelle ultime 24 ore. Per come comunica l’amministrazione comunale di Gioia Tauro guidata da Aldo Alessio, nelle prossime ore sarà ripetuto nuovamente il tampone in modo da avere la certezza dell’infezione, mentre l’Asp reggina anche in questo caso sta ricostruendo la catena di contagi dell’uomo. Il paziente numero uno tra i lavoratori portuali aveva contratto il virus mentre si trovava in ferie.