Elezioni comunali Reggio Calabria, il primo giorno presentati già 5 candidati a sindaco e 149 consiglieri – I NOMI Bisognerà attendere ancora per conoscere i sostenitori di Falcomatà e Minicuci, intanto il Movimento 5 Stelle ed altre 4 forze civiche hanno avanzato ufficialmente le candidature

di Fabio Papalia

REGGIO CALABRIA Cinque candidati a sindaco e 149 candidati consiglieri comunali, sono i numeri ancora parziali della prima mattinata di presentazione delle candidature per le elezioni comunali di Reggio Calabria. I primi a presentarsi questa mattina all’ufficio elettorale a Palazzo San Giorgio sono stati i sostenitori di Saverio Pazzano, che ha protocollato 2 liste civiche con un totale di 56 candidati (equamente distribuiti in 28 uomini e 28 donne): “La Strada” con 32 candidati e “Riabitare Reggio” con 24 candidati. Le due liste sono la sintesi della coalizione che sostiene Pazzano, supportata anche dai movimenti nazionali “demA Democrazia e Autonomia” e “Possibile”. La lista “Klaus Davi per Reggio” è stata presentata dai due delegati di lista, Giuseppe Musarella e Francesca Trunfio, che hanno depositato l’elenco dei 25 candidati (14 uomini, 11 donne) che sostengono la candidatura del massmediologo Klaus Davi.

Ventiquattro (13 uomini e 11 donne) i candidati della lista del “Movimento Cinque Stelle” che sostiene Fabio Foti candidato sindaco. Il Partito Comunista dei Lavoratori, che sostiene il candidato a sindaco Pino Siclari, coordinatore meridionale del partito, ha presentato una lista di 23 candidati (16 uomini e 7 donne). Infine “Miti Unione del Sud” (Movimento italiano di tutela e integrazione) con Fabio Putortì candidato sindaco ha presentato una lista di 21 candidati composta da 10 uomini e 11 donne. Ancora oggi pomeriggio è possibile presentare candidature al Comune. Domani, ultimo giorno utile per presentare le liste, è attesa la presentazione della lista civica a sostegno di Marialaura Tortorella e le liste dei candidati del sindaco uscente Giuseppe Falcomatà, sostenuto dal Pd e da una decina di liste in tutto, dello sfidante del centrodestra Antonino Minicuci (anch’egli sostenuto da una decina di liste), indicato agli alleati dalla Lega di Matteo Salvini, e di Angela Marcianò, sostenuta dal Movimento Sociale Fiamma Tricolore e da almeno altre 3 liste e intenzionata fino in fondo a giocare il ruolo di outsider.

CANNIZZARO Grande attesa, in particolare, per le conoscere le liste di Forza Italia (sembra certo che il partito azzurro presenterà anche una col marchio “Casa delle Libertà”) che il recalcitrante coordinatore provinciale Francesco Cannizzaro in silenzio (e tra i mugugni) alla fine ha messo in campo per sostenere la candidatura di Minicuci. Lo stesso cavaliere ha scritto a Jole Santelli, nella veste di coordinatrice regionale di Forza Italia, manifestando apprezzamento «a tutti i nostri parlamentari, eletti, dirigenti e militanti reggini per l’impegno che stanno profondendo a sostegno del candidato del centro-destra Antonino Minicuci». «In particolare – scrive Silvio Berlusconi – ho apprezzato la disponibilità del nostro coordinatore provinciale, l’on. Francesco Cannizzaro, di cui ben conosco l’attivismo e l’impegno in Parlamento, che superando le legittime osservazioni su una scelta che fa parte di un accordo complessivo nazionale, si è messo al servizio di Forza Italia e della coalizione».

SAVERIO PAZZANO SINDACO

LA STRADA

Anghelone Giovanna detta Jenny

Brandolino Fabio

Carricato Flavia Assunta

Cartella Barbara

Chirico Rosa detta Rosy

Crupi Carmela Annunziata detta Carminella

Faraone Antonio detto Antonello

Fausto Maria

Fotia Anna

Guarniera Livia

Guerrieri Antonio

Lia Francesco

Libri Domenico detto Mimmo

Malavenda Consolato Roberto

Mangiola Ivan Nicola

Marchese Caterina

Marcianò Filippo Maria

Martino Lorenzo Pio Massimo

Nicolò Francesco Alessandro

Nunnari Pietro Dario

Orlando Salvatore

Palumbo Fabio Domenico

Polimeni Stefania Domenica

Praticò Antonello

Rappoccio Francesca

Russo Melania

Scerra Maria Pia

Schipani Paola Maria

Scordino Valentino

Sgrò Maria Rowena detta Sgro

Surace Marcella

Tommasello Chiara

RIABITARE REGGIO

Aliu Michele

Bruno Vittorio

Campolo Antonio

Catanese Antonino detto Nino

Chirico Anna Stella

Crisafulli Patrizia

Crocé Pietrangelo detto Piero

Denaro Desiree

Di Leo Giovanni

Fiorenza Daniele

Fotia Luisa

Loiacona Jaunty

Malara Caterina

Malara Pierfrancesco detto Piero

Mannarella Giovanni

Mauro Angela

Musitano Domenico Giuseppe

Oliveti Consolata Maria Gloria

Pentimalli Freedom

Pronestì Giuseppe detto Giò

Serra Giuseppina Monica

Todaro Vincenzo

Trapani Angela

Zagorska Grazyna

KLAUS DAVI SINDACO

KLAUS DAVI PER REGGIO

Acqua Maria

Benigno Rosa

Brivitello Pasqualina

Calabrò Paolo

Carrozza Gabriele

Cultrona Teresa

Furuli Annunziata

Gangemi Francesca

Gangemi Renata Maria

Iracà Paolo

La Gamba Francesco

Lizzio Carmela Giuseppina detta Lina

Morisani Gaetano

Murolo Massimiliano detto Max

Pangallo Nicola detto Nico

Pavone Francesco

Pennestrì Santo

Raineri Giovannina Patrizia

Regina Ivan Maria

Romeo Giuseppe

Strano Silvio

Tripepi Francesca

Vaccaro Luigi

Ventura Antonio Giovanni

Ventura Paola in Trunfio

FABIO FOTI SINDACO

MOVIMENTO CINQUE STELLE

Alecci Simone

Ielo Giovanna

Praticò Teresa Maria

Costantino Natale

Malara Maurizio

Luvarà Mario

Rinaldi Giovanni Carlo

Quattrocchi Patrizia

Augliera Domenico

Viglianisi Giovanni

Marvelli Cristina

Spadaro Ersilia Caterina

Romeo Cosimo

Meringolo Angela

Barbucci Riccardo

Quattrone Gilberto

Luppino Vincenzo

Abbia Nicola

Filippone Piero

Nucera Ornella

Pignolo Sandra

Italiano Antonella

Roschetti Giovanna

Pennestrì Helena

PINO SICLARI SINDACO

PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI

Messineo Antonio Aroma Francesca

Barsottelli Barbara

Carpino Antonio

Crapanzano Carmela

Curto Francesco

D’arrigo Salvatore

Di Leo Giacomo

Felicetti Elena

Goldoni Mauro

Labrini Paolo

Lazzaro Pasquale

Macheda Pietro

Mantovani Tiziana

Mazzitelli Giuseppe

Palumbo Alfonsina

Paviglianiti Annunziato

Pensabene Andrea

Pulejo Umberto

Ronzitti Cinzia

Sorge Luigi

Mirarchi Luciano

Azzarà Filippo Ivan

FABIO PUTORTÌ SINDACO

MITI UNIONE DEL SUD

Aguglia Amelia Gilda

Caccamo Maria Elisa

Cichello Annunziato

Gravina Marina Paola

Greco Alessandra

Labate Paolo

Lombardo Marco Felice Francesco

Malara Filomena

Mallamaci Emiliano

Martino Carmelo

Minniti Maria

Neri Carmen

Neri Pasquale

Nicolò Caterina

Nicolò Domenica

Nicolò Francesco

Pavone Demetrio

Praticò Elisabetta

Sorrenti Italia

Vigna Giuseppina Antonella

Zangari Daniele Fortunato