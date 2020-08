Comunali a Reggio, Rosato presenta la lista di Italia Viva Il vice presidente della Camera Ettore Rosato, coordinatore nazionale del partito di Matteo Renzi, inaugura la sede con una conferenza stampa di presentazione dei candidati a sostegno del sindaco uscente Giuseppe Falcomatà Stampa articolo

Condividi su









REGGIO CALABRIA Questa sera il vice presidente della Camera dei Deputati, Ettore Rosato, nella veste di coordinatore nazionale di Italia Viva, sarà a Reggio Calabria in via Diomede Marvasi n.5/7 per l’inaugurazione della sede di Italia Viva e la presentazione della lista dei candidati che supportano il sindaco uscente Giuseppe Falcomatà alle elezioni amministrative di settembre. L’appuntamento sarà anche un primo test (anziché i voti si conteranno i presenti) tra Falcomatà e Minicuci, il candidato del centro-destra, che nella stessa ora (alle ore 18:30) sarà presentato dal segretario nazionale della Lega, il senatore Matteo Salvini, alla terrazza della “Luna Ribelle”, sul lungomare cittadino.