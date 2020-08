Scomparso da due giorni in Aspromonte, 75enne ritrovato vivo L’uomo si era smarrito sabato pomeriggio nei pressi del santuario della Madonna di Polsi. Le sue condizioni non destano preoccupazioni ma è stato trasportato in ospedale per accertamenti Stampa articolo

Condividi su









SAN LUCA E’ vivo l’anziano 75enne che era perduto sabato scorso a San Luca, nei pressi del santuario della Madonna di Polsi. Dopo due giorni di ininterrotte ricerche Sebastiano Manglaviti è stato ritrovato alle 11:30 proprio nei pressi del santuario, dove si erano perse le sue tracce, lungo un crinale in zona Rocca del Corvo. Le ricerche sono state condotte dal Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, vigili del fuoco, Carabinieri e Guardia di Finanza. Nonostante le due notti trascorse all’addiaccio e alcune patologie di cui soffre, l’uomo è in buone condizioni, solo un po’ disidratato. E’ stato recuperato con un elicottero dei vigili del fuoco e trasportato all’ospedale di Locri per i controlli del caso.