A bordo di un tir, sull'A2, con oltre 600mila euro occultati Il conducente del mezzo ed il titolare della ditta di trasporti sono stati denunciati per riciclaggio. I soldi erano sistemati in mazzette e sull'abitacolo c'era anche un coltello a serra manica

REGGIO CALABRIA Nella serata del 24 agosto il personale della Polizia Stradale, sottosezione autostradale di Palmi, operante sull’autostarda A2 del Mediterraneo, durante un posto di controllo, ha fermato un autoarticolato Volvo adibito al trasporto di animali vivi. A bordo del mezzo pesante, viaggiavano il conducente ed il titolare della ditta di trasporto. I primi accertamenti sulle due persone hanno fatto evidenziare come, proprio la persona alla guida, avesse dei precedenti penali. L’ingiustificata insofferenza al controllo mostrata dai due soggetti ha insospettito il personale operante che ha ritenuto di approfondire lo stesso con una perquisizione personale i due e il complesso veicolare. Dai controlli è emerso come nel vano situato nella parte alta della cabina dell’autista, veniva rinvenuto un coltello con manico in legno e lama di 18 centimetri, mentre al di sotto del materasso della lettiga, adibita a riposo degli occupanti, abilmente occultati e senza che si notasse alcun rialzo, venivano rinvenute varie buste contenti un ingente quantitativo di denaro per un valore di euro 599.960,00, sotto forma di sacchetti sottovuoto. Dalla perquisizione personale, invece, eseguita nei confronti dei due soggetti, nella tasca dei pantaloni di uno sono stati trovati 4.100,00 euro che si aggiungendoli alla somma rinvenuta nel veicolo fa arrivare 604.060,00 euro il totale dei soldi rinvenuti. Le perquisizioni sul posto venivano eseguite alla presenza costante dei due soggetti, con l’ausilio anche di personale della squadra cinofili della questura di Reggio Calabria. Di concerto con la procura della repubblica si è ritenuto di estendere le perquisizioni al domicilio di entrambi i soggetti, che venivano eseguite a cura di personale della polizia giudiziaria di questa sezione e dei reparti dipendenti dando esito negativo. Il denaro e del coltello rivenuti durante le perquisizioni sono stati sequestrati. E i due soggetti sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per riciclaggio per possesso ingiustificato dell’ingente quantitativo di denaro e ingiustificata detenzione di armi od oggetti atti ad offendere.