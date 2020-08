Incendiate le saracinesche della pizzeria “Don Carlos” Ignoti hanno appiccato il fuoco a entrambe le saracinesche della storica attività di ristorazione a Reggio Calabria, il sindaco Falcomatà: «È un gesto vile che tutta la nostra città deve fortemente condannare» Stampa articolo

Condividi su









REGGIO CALABRIA Nella notte a cavallo tra lunedì e martedì scorso ignoti hanno incendiato le saracinesche della storica pizzeria Don Carlos, ubicata nella traversa VIII del Viale Calabria. Sono giunti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno scongiurato danni più gravi, ed hanno rinvenuto i resti di una tanica di benzina utilizzata per trasportare il liquido infiammabile. Sul posto sono intervenute le Volanti della Questura.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, ha espresso sdegno per il gesto e solidarietà per i titolari con un post sul noto social network: «Ci vado a prendere la pizza fatta da Ciccio almeno una volta a settimana, in questo periodo un po’ meno in realtà. Ci vado a mangiare il panino, sempre, martedì di festa di Madonna. Sono cresciuto in quelle vie perché mio padre mi portava a giocare al Loreto, la mia prima squadra, di cui Nino era il vice presidente. L’altro giorno, uscito dall’Atam, sono passato da lì e Nicola mi ha raccontato quanto era accaduto. L’incendio alla pizzeria Don Carlos è un gesto vile che tutta la nostra città deve fortemente condannare schierandosi a fianco di imprenditori onesti che resistono, tra mille difficoltà, nella nostra città. Non si molla di un millimetro!». Raggiunto telefonicamente, Francesco Cuzzocrea ha riferito al Corriere della Calabria che: «I danni subiti per nostra fortuna sono stati lievi, con una giornata di lavoro a testa bassa vi abbiamo già fatto fronte». (f.p.)