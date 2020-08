Dentro il bar 60 persone e molte senza mascherina: chiusura e multa Controlli dei Carabinieri in un locale pubblico a Bova Marina: stop forzato per 5 giorni per inosservanza delle norme anti-covid Stampa articolo

BOVA MARINA Prosegue l’azione di controllo dell’Arma sull’osservanza della normativa di contenimento della diffusione dell’infezione Covid-19. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Bova Marina hanno effettuato dei controlli a un noto bar del centro cittadino, il quale, in una serata, aveva consentito l’accesso al locale di oltre 60 persone, molte delle quali senza dispositivi di protezione individuale. Considerati gli spazi, quel numero così elevato di avventori non poteva garantire un’adeguata distanza interpersonale. I Carabinieri hanno constatato che anche il personale dipendente non utilizzava i D.P.I.. Per tali motivi è stata irrogata la sanzione amministrativa di 400 euro ed applicata la sanzione accessoria della chiusura temporanea dell’esercizio commerciale per 5 giorni. Inoltre, è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.000 euro perché il bar aveva utilizzato dei dispositivi acustici per la diffusione musicale in assenza di prevista s.c.i.a. (segnalazione certificata di inizio attività).