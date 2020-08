Reggio, si candida con Minicuci ma è nel coordinamento del PD Luigi Barbera era in lista col Partito Democratico alle regionali, ora appoggia l’aspirante sindaco del centrodestra: nominato “a sua insaputa” nel coordinamento regionale dei Dem Stampa articolo

di Fabio Papalia

REGGIO CALABRIA Accade che un membro del coordinamento regionale del Partito democratico sia candidato consigliere comunale a sostegno dell’aspirante sindaco di Reggio Calabria Antonino Minicuci, il burocrate indicato da Matteo Salvini alla coalizione di centrodestra.

E’ lo strano caso di “bilocazione politica” capitato al messinese Luigi Barbera, ispettore della Polizia Penitenziaria, attualmente in forza al carcere di Arghillà di Reggio Calabria, responsabile Sicilia e Calabria del Movimento GOL, segretario regionale del sindacato di polizia penitenziaria Sinappe. Candidato alle Europee in Sicilia con il Partito Popolare, alle regionali del gennaio 2020 Barbera era stato candidato in Calabria dal Pd nella lista a sostegno di Pippo Callipo, insieme a: Nicola Irto, Domenico Battaglia, Giovanni Nucera, Cosima Pacifici, Nensi Spatari e Andrea Tripodi.

Alle amministrative di settembre 2020, invece, Barbera sceglie di candidarsi come consigliere comunale in appoggio a Minicuci, nella lista civica del “sindaco del Ponte”. Una decisione del tutto legittima, non è il primo e non sarà l’ultimo che decide di cambiare schieramento politico. Il paradosso però nasce il 12 agosto, quando il commissario regionale del Partito democratico decide di «dare vita ad un coordinamento politico per rilanciare l’azione del Partito democratico sul territorio e per gettare le basi per il ritorno ad una gestione ordinaria dello stesso».

Tra i criteri scelti per formare l’organismo si è deciso che nel coordinamento entrassero tutti coloro che si sono candidati nella lista del Pd alle regionali nelle tre circoscrizioni. Questo è l’elenco dei membri del coordinamento regionale: Viscomi Antonio, Insardà Vincenzo, Puccio Giovanni, Cuda Gianluca, Miccoli Marco, Iacucci Franco, Falcomatà Giuseppe, Bevacqua Domenico, Guccione Carlo, Irto Nicola, Notatarangelo Libero, Tassone Luigi, Esposito Teresa, Barbera Luigi, Battaglia Domenico, Nucera Giovanni, Pacifici Cosima, Spatari Nensi, Tripodi Andrea, Romeo Sebi, Girasole Carolina, Robbe Angela, Arena Sergio, Guerriero Fabio, Mammoliti Raffaele, Saladino Maria, Di Leone Luciano, Giudiceandrea Giuseppe, Lecce Pietro, Nocito Ferdinando, Succurro Gianluca, Zagarese Aldo. Oltre agli ex candidati nel coordinamento sono entrati anche il deputato Viscomi, il presidente della provincia di Cosenza e il sindaco metropolitano di Reggio, i consiglieri regionali eletti, Sebi Romeo, e la responsabile della conferenza regionale delle donne.

Tra loro è stato nominato “a sua insaputa” anche Luigi Barbera. Raggiunto telefonicamente dal Corriere della Calabria, infatti, Barbera ha confermato di essersi candidato prima nel Pd per Callipo e ora nella lista civica con Minicuci: «Sono candidato nella lista con Minicuci perché evidentemente non condivido più certe idee». Alla domanda se lui sia lo stesso Luigi Barbera che è stato nominato membro del coordinamento regionale del Pd, però, il candidato ride e ipotizza un caso di omonimia: «No, no, non sono stato nominato. Perché? Si chiama Luigi Barbera pure lui?» e poi chiosa «Sarà un altro Luigi Barbera sicuramente anche perché ormai col Pd ho chiuso i ponti». (redazione@corrierecal.it)