SBARRE | I due minori sequestrati per aver rubato la droga ai pusher – NOMI E VIDEO

SBARRE | I due minori sequestrati per aver rubato la droga ai pusher Minacciati, legati e imbavagliati per confessare il furto, sono stati "salvati" dall'intervento di uno degli indagati nell'operazione della Dda di Reggio Calabria. Le due piazze di spaccio e il tentativo del gruppo di espandersi in Veneto

REGGIO CALABRIA Nel settembre 2017 avevano sequestrato due minori accusandoli di aver rubato all’organizzazione una discreta quantità di droga che poi era stata rivenduta a uno degli indagati. È quanto emerso nell’inchiesta “Sbarre” che ha consentito alla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria e ai carabinieri di smantellare due piazze di spaccio gestite da due distinte organizzazioni nella zona sud della città. I sequestratori sono stati identificati. Si tratta di quattro dei 17 arrestati oggi su disposizione del gip che ha accolto la richiesta di misura cautelare formulata dal procuratore Giovanni Bombardieri e dai sostituti della Dda Walter Ignazitto e Diego Capece Minutolo.

Secondo l’accusa, Giuseppe Chillino, Anouar Azzazi, Gabriele e Andrea Foti avevano sequestrato i i due minorenni costringendoli a rimanere per diversi giorni in una abitazione in via Bolzano e in una cantina di viale Europa. I due sono stati minacciati con le armi, legati e imbavagliati, con l’intento di costringerli a confessare il furto della droga. L’obiettivo era quello di imporre la restituzione o comunque il pagamento. Le vittime sono liberate solo grazie all’intervento di Antonio Sarica, un altro indagato, che si è impegnato ad assumere “in proprio” il loro debito, versando la somma in favore dei sequestratori. Questi ultimi e Sarica sono stati arrestati assieme a Immadin Sellak, Stefano Foti, Demetrio Foti, Vincenzo Gallo, Carmelo Gatto, Pasquale Idone, Antonino Frosinone, Anas Amrani, Andrea Pennica, Gianluca Mirisciotti e Alessandro Larocca. Il gip ha disposto, inoltre, l’obbligo di presentazione per Viktoriya Balastsyr e Sebastiano Repaci.





LE PIAZZE DI SPACCIO Le indagini sono iniziate nell’ottobre 2017 e proseguite fino allo scorso marzo. Una delle due organizzazioni di spacciatori, guidata, secondo l’accusa, da Luigi Chillino e Gabriele Foti, era più organizzata: ogni componente aveva ruoli specifici, turni e orari fissi per presidiare la piazza di spaccio con relativo “stipendio”. I carabinieri hanno trovato pure la contabilità del gruppo solito, inoltre, a comunicare attraverso pizzini o schede telefoniche intestate a extracomunitari non residenti a Reggio. “Talpa”, “avvocato” e “centro” erano alcuni dei termini criptici adottati dagli indagati per non essere identificati e allo stesso tempo dare agli altri affiliati alcune “comunicazioni di servizio”.

I RAPPORTI CON I CLAN DI ‘NDRANGHETA Le indagini hanno anche svelato le mire espansionistiche che hanno condotto alcuni degli associati a spostarsi sul territorio nazionale ed a svolgere una parte della propria attività di spaccio in Veneto. Diretto, secondo l’accusa, da Antonio Sarica, invece, il secondo gruppo che aveva la propria base operativa tra il rione Sbarre e il viale Calabria. Era più ridotto come numero di componenti e mezzi operativi ma, allo stesso tempo, intratteneva rapporti con soggetti vicini alle famiglie di ‘ndrangheta Tegano e Molinetti. Proprio dalle cosche si rifornivano gli indagati muovendosi con agilità nel sottobosco criminale reggino. Durante le indagini sono stati sequestrati 8 chili di marijuana e 250 grammi di cocaina.

