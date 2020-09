Accordo di collaborazione per demolizioni immobili abusivi a Reggio Sottoscritto durante riunione in Prefettura con il procuratore Giovanni Bombardieri e il sindaco Giuseppe Falcomatà Stampa articolo

REGGIO CALABRIA Il prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, il Procuratore della Repubblica, Giovanni Bombardieri, ed il sindaco, Giuseppe Falcomatà, hanno sottoscritto un Accordo di collaborazione in materia di demolizioni di manufatti abusivi. Lo riferisce un comunicato della Prefettura.

«L’intesa – si aggiunge nella nota – trae origine dalla necessità di potenziare l’azione sinergica tra le Amministrazioni nella lotta all’abusivismo edilizio, fenomeno che, negli anni, ha assunto sul nostro territorio particolare intensità. L’indifferibile esigenza di preservare l’integrità del territorio, assicurandone un ordinato sviluppo, implica la necessità di rendere celeri ed effettive le procedure di demolizione dei manufatti abusivi per i quali sia intervenuta una pronuncia irrevocabile del giudice penale. Costituiscono parte integrante e sostanziale del protocollo che é stato siglato le Linee guida, redatte dalla Procura della Repubblica, in tema di demolizioni di immobili abusivi, alla cui piena attuazione concorreranno la Prefettura e la Città di Reggio Calabria, ciascuno in relazione alle specifiche funzioni istituzionali».