Bersani a Reggio Calabria per sostenere Falcomatà Per l'ex ministro comizio martedì alle 18 in piazza Camagna

REGGIO CALABRIA Doppia tappa calabrese, con l’obiettivo puntato sulle amministrative del 20 e 21 settembre, per il presidente di Articolo Uno Pier Luigi Bersani. Martedì 15 settembre, sarà prima a Reggio Calabria in piazza Camagna alle 18, per un comizio a sostegno del candidato a sindaco del centrosinistra Giuseppe Falcomatà. La seconda tappa calabrese dell’ex ministro è prevista alle 21, ad Amaroni, in piazza dell’Emigrante.