Reggio, bottiglia incendiaria contro il “Centro servizi sociali” L’intimidazione la notte scorsa. A denunciare la vicenda don Marco Scordo, responsabile della struttura presa di mira da ignoti. Sulla vicenda indaga la polizia Stampa articolo

Condividi su









REGGIO CALABRIA Una bottiglia incendiaria contro il portone d’ingresso della sede del “Centro Servizi Sociali per la Famiglia” di Reggio Calabria. L’intimidazione nella notte tra mercoledì e giovedì è stata denunciata da don Marco Scordo, parroco del Crocifisso, nella cui parrocchia “San Sebastiano Martire al Crocifisso” è presente la sede della struttura presa di mira da ignoti. È stato infatti lo stesso religioso a recarsi in Questura e segnalare quanto avvenuto.

Sulla vicenda ora si è aperta un’indagine per comprendere le motivazioni dell’atto che ha colpito una struttura molto attiva da anni nella difesa dei più deboli.