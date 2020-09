Falcomatà proroga la chiusura delle scuole Sospensione delle attività didattiche per permettere la disinfezione dopo il voto e la sanificazione per contenere il contagio da Covid-19, anche nelle scuole che non sono sede di seggio: studenti in aula da lunedì 28 settembre Stampa articolo

REGGIO CALABRIA A Reggio Calabria tutte le scuole di ogni ordine e grado inizieranno l’anno scolastico il 28 settembre anziché il 24, comprese quelle che non sono sedi di seggio elettorale. Con ordinanza sindacale, la n. 103, oggi il sindaco Giuseppe Falcomatà ha disposto il prolungamento della sospensione delle attività didattiche nelle scuole pubbliche per i giorni 24, 25 e 26 settembre per attività di sanificazione. Numerose scuole cittadine saranno sede di seggio elettorale per le elezioni comunali del 20 e 21 settembre e l’inizio dell’anno scolastico e la riapertura delle scuole erano previsti per il giorno 24 settembre. Visto che lo svolgimento delle consultazioni elettorali richiede la necessità di effettuare prima della ripresa delle lezioni le attività di disinfezione, cui quest’anno si aggiungono le più stringenti regole di sanificazione per il contenimento del contagio da Covid-19, il sindaco uscente ha deciso di allungare il ponte fino a lunedì 28 settembre. Un regalo esteso anche agli studenti delle scuole che non sono sede di seggio perché, si legge nell’ordinanza, “le operazioni di disinfezione e sanificazione impegneranno notevolmente tutto il personale proposto a tali attività con il rischio che anche in tali scuole possano rendersi necessari tempi più lunghi affinché le attività vengano svolte correttamente, in sicurezza e nel rispetto dei protocolli sanitari emanati dal governo”. In verità la richiesta dell’assessorato alla pubblica istruzione riguardava solo i giorni del 24 e 25 settembre, ma il sindaco ha ritenuto inopportuno iniziare la scuola di sabato ed ha preferito rimandare a inizio settimana. Gli studenti torneranno “fra i banchi” lunedì 28 settembre. (f.p.)