Francesco Malara rieletto sindaco di Santo Stefano in Aspromonte Il sindaco uscente era l’unico candidato: rielezione garantita avendo superato il quorum del 50% + 1 degli aventi diritto al voto Stampa articolo

Condividi su









SANTO STEFANO IN ASPROMONTE Gli è bastato raggiungere il quorum del 50% + 1 dei votanti per essere riconfermato sindaco a urne ancora aperte. Il sindaco uscente di Santo Stefano in Aspromonte, Francesco Malara, ha “vinto” le elezioni che lo vedevano unico candidato alla guida della lista “Risorsa comune”. Alle ore 23 l’affluenza è del 51,9% degli aventi diritto, e Malara può conservare la fascia tricolore senza nemmeno dovere aspettare il conteggio dei voti.