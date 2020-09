Primi sindaci nel Reggino: Valenti vince a Pazzano, Penna a Roccaforte Iniziato lo spoglio per le Comunali Stampa articolo

REGGIO CALABRIA È Pazzano, piccolo centro del Reggino, il primo Comune ad avere un nuovo sindaco nella tornata elettorale del settembre 2020. Il primo cittadino eletto è Francesco Valenti, con 213 voti, pari all‘89,12% degli aventi diritto al voto (per lui 7 seggi). Sconfitto lo sfidante Salvatore Francesco Preiato, con 26 preferenze, pari al 10,88%.

A Roccaforte del Greco, secondo Comune per il quale lo scrutinio si è concluso, il sindaco è Domenico Penna, della lista To Vunì, con 157 preferenze (61,81%). Sconfitto Rocco Palamara (Roccaforte cambiare si può), con 97 voti (38,19%).