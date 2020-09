Reggio verso il ballottaggio Falcomatà-Minicuci. Forza Italia doppia la Lega nel centrodestra Con 37 sezioni scrutinate il sindaco uscente guida con il 36%, lo sfidante insegue al 34. Partito democratico all’11,54. Anche Fratelli d’Italia fa meglio del Carroccio Stampa articolo

Condividi su









REGGIO CALABRIA Il cambiamento di scenario rispetto a cinque anni fa è netto. Ed era forse prevedibile: in termini percentuali Falcomatà – quando lo spoglio è arrivato a 80 sezioni su 218 – passa dal 60,99% ottenuto al primo turno in occasione dell’elezione a sindaco di Reggio Calabria, al 36,87%. Un dato in linea con le proiezioni diffuse dalla Rai in tarda mattinata e che, a meno di clamorose inversioni di tendenza, consegna a Reggio il ballottaggio tra centrosinistra e centrodestra. Lontano di qualche punto percentuale, al 33,45, c’è Antonino Minicuci, manager del Comune di Genova scelto dal centrodestra a trazione leghista per tentare l’assalto a Palazzo San Giorgio. Con i due poli così vicini pare inevitabile che la campagna elettorale si allunghi di altre due settimane. Nelle quali le scelte degli altri candidati potranno risultare determinanti. Presto per parlarne. Fermiamoci, per il momento, ai dati. Terza classificata sarà Angela Marcianò, per ora accreditata del 13,36%. Segue Saverio Pazzano, candidato di “sinistra sinistra”, con il 7,14%. A ruota i massmediologo Klau Davi con il 4,80%, Fabio Foti (M5S) con il 2,46%, Maria Laura Tortorella (Patto Civico) 0,83%, Fabio Putortì (Unione del Sud) con lo 0,76% e Giuseppe Siclari (Partito comunista del lavoratori) con lo 0,33%.

La lista più votata a Reggio Calabria, (scrutinate 35 sezioni su 218 per i consiglieri) è Forza Italia con l‘11,46%, segue il Partito democratico con l‘10,85%. Fratelli d’Italia (8,19%) supera la Lega (4,71) che si piazza anche dietro S’Intesi (5,17%), una delle civiche a sostegno di Falcomatà.