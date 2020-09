Reggio Calabria, ispezione dei Nas a “Villa Aurora” Massimo riserbo dopo la visita dei carabinieri nella struttura sanitaria rilevata dal gruppo Crispino dopo il fallimento Stampa articolo

Condividi su









REGGIO CALABRIA Un’ispezione dei carabinieri dei Nuclei Antisofisticazione e Sanità è in corso a Reggio Calabria nei locali di “Villa Aurora”, la clinica privata convenzionata con la Regione Calabria. L’ispezione, scattata stamattina quando i Nas si sono presentati all’ingresso della struttura sanitaria per eseguire una serie di controlli, ha riguardato tutti reparti dove sono ricoverati i pazienti ma anche le sale operatorie, gli uffici amministrativi della clinica e il deposito dei farmaci.

I carabinieri, guidati dal maggiore Giacomo Moschella, inoltre, hanno interrogato alcuni dipendenti di “Villa Aurora”, presenti sul posto, e verificato il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sullo smaltimento dei rifiuti sanitari. Una particolare attenzione i Nas l’hanno prestata alla corretta custodia e somministrazione dei medicinali e al regolare funzionamento delle apparecchiature medico-diagnostiche.

In seguito alla procedura fallimentare, un paio d’anni fa la struttura sanitaria è stata acquistata dal “gruppo Crispino” che gestisce altre cliniche private in provincia di Cosenza.

Al momento, da parte dei carabinieri dei Nas c’è il massimo riserbo sulle condizioni della clinica e sull’esito dell’ispezione.